В России появятся опорные школы Академии наук

В России создадут опорные школы Российской академии наук (РАН). О запуске проекта рассказали руководители Минпросвещения, РАН и ГК «Просвещение» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Предполагается, что работу учебных заведений будут курировать научные институты. Так, участие ведущих российских ученых в образовательном процессе и организация научно-практических конференций призваны поспособствовать развитию научно-технического потенциала. Цель проекта — вывести Россию в топ-10 стран по качеству общего образования.

«Цели, которые поставлены сейчас перед страной, смогут реализоваться, только если мы сможем перевести нашу экономику на научно-инновационные рельсы. Поэтому мы решили с помощью создания опорных школ посмотреть, какие именно меры должны быть приняты для того, чтобы талантливые ребята, которые генетически расположены к науке, не уходили в другие области», — рассказал глава РАН Александр Сергеев.

В пилотный проект войдут 110 школ из 32 регионов России. Учебные заведения выбирались академией исходя из близости научных институтов и крупных исследовательских университетов. Как сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева, проект будет реализован за счет бизнеса и средств федерального бюджета.

«Мы со своей стороны инвестируем в создание лабораторных комплексов этих школ. Это важно, потому что если сейчас мы сможем удачно реализовать эту инициативу, то в дальнейшем мы сможем тиражировать это в тысячах других школ нашей страны. В рамках проекта еще раз подтвердим на примере 100 тыс. учеников и почти 6 тыс. педагогов, как эффективно на успех ребенка оказывает влияние именно комплексный подход», — заявил президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения являются практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов.

В этом году на форум зарегистрировалось в полтора раза больше участников, чем в предыдущем, а география иностранного участия удвоилась.