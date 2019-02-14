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«Культурный норматив» для школьников разработают в России

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Российские школьники в течение своей учебы должны будут посещать определенное количество выставок, театральных постановок и экскурсий в рамках «Культурного норматива», разработанного Министерством культуры совместно с Министерством просвещения. Об этом в четверг, 14 февраля, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Это цикл постоянных мероприятий, который будет способствовать воспитанию наших детей: их эстетического чувства, их любви к Родине на основе знаний российской культуры, культуры народов России, региональной культуры», — цитирует Васильеву «РИА Новости».

По ее словам, с инициативой разработки такого норматива выступил министр культуры Владимир Мединский. В свою очередь, он отметил, за страшным словом «норматив» скрывается «перспективное дело».

Глава Минкультуры также подчеркнул, что работа в направлении культурного школьного туризма ведется уже несколько лет. Так, школьники из дальних регионов России приезжают в Петербург, Москву, города Золотого кольца и Поволжья. В 2017 году Мединский поддержал идею о введении «культурного дневника» школьника, в котором учащиеся должны записывать культурные мероприятия, которые они посетили. 

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