Минкультуры поддержало съемки документальных фильмов о Менделееве

Министерство культуры России выступило в поддержку съемок документальных фильмов о жизни и деятельности ученого Дмитрия Менделеева, которые начали снимать в России в рамках Года периодической таблицы химических элементов. Об этом 13 февраля заявил глава ведомства Владимир Мединский.

«Сейчас Год периодической таблицы Дмитрия Менделеева. Мы знаем с вами, что таблицей Менделеева она называется только у нас, во всем мире это просто периодическая таблица элементов, что совершенно несправедливо. Поэтому мы снимаем несколько документальных фильмов», — приводит слова министра сетевое издание m24.ru. Он добавил, что уже давно соответствующее поручение, и что съемки первой ленты о жизни ученого и о совершенном им перевороте в науке уже начались.

Как пишет ТАСС, министр также напомнил, что неделю назад внес в правила предоставления субсидий на съемки документальных фильмов изменения, согласно которым сумма государственных грантов на научно-популярные ленты увеличивается.

13 марта 1869 года Дмитрий Менделеев завершил составление своей периодической таблицы. Взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях он вместе с последователями создали стройную систему, на основе которой стало возможным обобщать и делать выводы.

8 февраля сообщалось, что министр культуры Владимир Мединский анонсировал новые правила субсидирования кинотеатров.