В МЧС заявили о готовности школ Москвы к учебному году

Все московские образовательные учреждения проверены сотрудниками МЧС и признаны готовыми к началу нового учебного года. Об этом заявил временно и.о. начальника ГУ МЧС России Сергей Желтов на заседании комиссии столичного правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Желтов добавил, что всего спасатели проверили 5,084 тыс. образовательных объектов, среди которых было 1,7 тыс. общеобразовательных школ, 2,3 тыс. детских садов, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования, а также 253 объекта дополнительного образования и 138 иных образовательных объектов, пишет 21 августа RT.

Все проверенные объекты были приняты надзорными органами ГУ МЧС РФ и готовы к новому учебному году, уточняет агентство городских новостей «Москва». Со 2 сентября по 1 октября столичные спасатели проведут в образовательных учреждениях месячник безопасности. На занятиях будут проводиться инструктажи школьников, педагогов и руководителей, а также практические занятия по изучению требований безопасности с отработкой практических действий.

Ранее 21 августа сообщалось, что назван самый популярный товар в преддверии учебного года.