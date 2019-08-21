В Госдуме уточнили идею «первосентябрьского капитала»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение ввести в России «первосентябрьский капитал».



В рамках программы предполагается, что родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребенка в школу. С инициативой «первосентябрьского капитала» ранее выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

При разработке и анализе инициативы Нилов призвал обратить внимание на принцип адресной помощи.

«Есть семьи, которым нет необходимости выплачивать «первосентябрьский капитал», потому что у них достаточно своих средств. А есть те, кто не обладает деньгами даже элементарно купить тетрадки, ручки, линейки ребенку. Поэтому здесь должен быть введен определенный критерий», — сказал депутат.

В качестве модели, которая позволят определять те семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке, политик привел существующую в России практику поддержки со стороны государства детей в возрасте до трех лет, в том случае если доход членов семьи ниже двух прожиточных минимумов.

«Такая помощь нужна. К сожалению, для многих это тяжелая ноша собрать ребенка в школу, не хватает средств. Надо и одежду, и обувь, и еще целый набор школьные предметов. Лично я считаю, что здравое зерно в этой инициативе есть», — заключил Нилов.

В свою очередь Борис Чернышов уже направил инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой. Конкретная сумма потенциальной финансовой поддержки семьям в документе не уточняется.

Согласно исследованию сервиса «Авито», набор российского школьника, состоящий из рюкзака, пенала и школьной формы, обойдется родителям в регионах в 2619 рублей. При этом базовый набор в Москве оценивается в 3326 рублей.