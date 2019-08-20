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В Рособрнадзоре объяснили предложение о лишении школьников гаджетов

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Фото: Depositphotos
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Рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах не предполагают их запрет. Об этом 20 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова.

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«Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование», — сказал он, выступая на педагогическом совете Ленинградской области.

Кравцов попросил участников педсовета донести эти рекомендации до директоров школ, учителей и родителей школьников.

Как отметил президент Российской академии образования Юрий Зинченко, в создании этих рекомендаций принимали участие психологи и специалисты здравоохранения. Он пояснил, что уже на данный момент врачи бьют тревогу из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата, падения зрения, ухудшения слуха после использования наушников и добавил, что документ появился не потому, что «кому-то захотелось что-то порегулировать». По мнению Зинченко, необходимо обратить внимание на ответственность взрослых за использование мобильных телефонов детьми.

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».

Впервые вопрос о возможном ограничении пользования смартфонами в школах подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле. По ее словам, из-за гаджетов ученики постоянно отвлекаются на занятиях и не общаются друг с другом на переменах.

В связи с этим родителей взволновал вопрос о способах экстренной связи с детьми в случае запрета. В данной ситуации Матвиенко порекомендовала покупать простые кнопочные телефоны, с чем согласились в Национальном родительском комитете и предложили сдавать телефоны учителям в начале уроков.

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