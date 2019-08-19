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Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах

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Фото: Depositphotos
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Минпросвещения рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении пользования мобильными телефонами в школах. Рекомендации ведомство подготовило совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.

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Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.

Рекомендации разработаны на основе анализа международного опыта и по итогам соцопроса, согласно которому 61% учеников, 89% родителей и 90% педагогов поддержали инициативу. Длительное пользование смартфонами может привести к гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна и психики, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Исключение предлагается сделать только для учащихся, которым пользование гаджетом необходимо по состоянию здоровья — например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете.

Также предлагается рассмотреть вопрос об обязательном переводе мобильных телефонов в беззвучный режим в стенах учебного заведения, выделении специальных мест хранения гаджетов и способах экстренной связи родителей со школьниками.

«В течение года Роспотребнадзором будет проведен мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования — выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса. Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года», — добавляется в сообщении.

Впервые вопрос о возможном ограничении пользования смартфонами в школах подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле. По ее словам, из-за гаджетов ученики постоянно отвлекаются на занятиях и не общаются друг с другом на переменах.

Родителей в свою очередь волнует вопрос о способах экстренной связи с детьми в случае запрета. В данной ситуации Матвиенко порекомендовала покупать простые кнопочные телефоны, с чем согласились в Национальном родительском комитете и предложили сдавать телефоны учителям в начале уроков.

В Госдуме предложили разработать «шкулфоны» с доступом во внутришкольную сеть Интернет. Такие устройства стали бы альтернативой и запрету, и обычному гаджету.

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