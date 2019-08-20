У российских школьников могут появиться индивидуальные шкафчики

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил установить в школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учеников. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости».

Он рассказал, что в ходе встреч ученики часто делились своими предложениями, и самой частой из них была идея установить индивидуальные шкафчики. По словам депутата, школьники жалуются на большое количество школьных принадлежностей, которые им ежедневно приходится приносить в школу, а установка подобных элементов хранения облегчила бы им жизнь.

Кроме того, Власов отметил, что шкафчики стимулировали бы учеников выполнять домашние задания в стенах школы и коллективно, а также обратил внимание, что в них можно хранить и мобильные телефоны.

19 августа стало известно, что в российских школах хотят ограничить использование мобильных телефонов. При этом новые правила могут коснуться не только учащихся, но и педагогов.