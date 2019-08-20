Умного не надо: кнопочные телефоны занимают четверть рынка РФ

На фоне большой популярности смартфонов в России кнопочные телефоны всё еще остаются востребованными — по итогам первого полугодия 2019-го на них пришлась почти четверть продаж аппаратов в штуках, подсчитали GfK, «М. Видео – Эльдорадо» и «Связной». В ближайшее время результаты телефонов с кнопками вряд ли сильно ухудшатся и об их полном исчезновении с рынка говорить рано, уверены эксперты. Военным, курьерам, небольшим торговым и сервисным предприятиям, а также пожилым пользователям сотовой связи по-прежнему нужны такие аппараты — они не только дешевле смартфонов, но и могут неделями работать без подзарядки.

Смартфоны жмут

В первой половине 2019 года в России было продано чуть менее 4 млн кнопочных телефонов, следует из материалов «М. Видео – Эльдорадо» и «Связного», с которыми ознакомились «Известия». Это примерно 23% телефонных аппаратов, включая смартфоны, реализованные в РФ. В то же время в российских розничных сетях и крупных интернет-магазинах было реализовано чуть более 13 млн смартфонов. Доля кнопочных телефонов на рынке сокращается: по данным «Связного», по сравнению с аналогичным периодом 2018 года она снизилась на 2 п.п. (по информации «М. Видео – Эльдорадо» –– на 3 п.п.).

Сокращаются продажи кнопочных телефонов в России и в абсолютном выражении –– за год они упали на 9%, свидетельствуют данные компании GfK. Оценка их доли на рынке совпадает с данными ритейлеров.

телефон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Всего в России в первом полугодии 2019-го было продано 17,3 млн смартфонов и телефонов на общую сумму около 220,8 млрд рублей, свидетельствуют данные «М. Видео – Эльдорадо».

Доля кнопочных аппаратов на рынке снижается под давлением более функциональных и удобных смартфонов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Однако 23% –– это очень высокий для рынка показатель, свидетельствующий, что простые телефоны по-прежнему очень популярны.

Сейчас в России на каждые три купленных смартфона приходится один кнопочный аппарат для звонков и SMS, то есть он всё еще находит свою аудиторию, добавляет представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева. Такие устройства менее функциональны, но дольше держат заряд, их часто используют про запас — для срочной связи, говорит она.

Кнопка не сдается

В России очень велика возрастная аудитория –– пожилым людям комфортно пользоваться кнопочными аппаратами, отмечает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. По его словам, пользователи старшего поколения, с одной стороны, предпочитают устройства с большими кнопками, а с другой, любят планшеты. Играет роль большой размер экрана, подчеркивает Сергей Половников. Также, по его словам, «кнопочный» рынок поддерживают курьерские службы, спрос на услуги которых в последние годы неуклонно растeт.

Говорить о том, что кнопочные телефоны адресованы только возрастной аудитории, в корне неверно, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Есть масса задач, которые решаются с помощью кнопочных аппаратов и зачастую не могут быть решены с помощью смартфонов, отмечает он. Например, существуют специализированные устройства для военных.

Так, в июле российская компания BQ представила кнопочный аппарат, который позиционируется как телефон для военных. Он, в частности, лишен мультимедийных функций, камеры, доступа в интернет, диктофона. Зато может проработать несколько недель без подзарядки, обещает компания в описании модели.

телефон Фото: TASS/UIG/VWPics/Ton Koene

Эльдар Муртазин также говорит о том, что кнопочные телефоны популярны в службах доставки, которые не отслеживают своих курьеров с помощью GPS. Они востребованы на малых предприятиях и при замене квартирного телефона или телефона на дачу. Во всех этих случаях «кнопка» предпочтительнее смартфона: заряда аккумулятора хватит на неделю, уверяет эксперт. По его словам, востребованы кнопочные аппараты и туристами.

Также немалую роль играет и более низкая цена кнопочных аппаратов. По словам эксперта, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.

По словам Эльдара Муртазина, сегодня на рынке появляются кнопочные аппараты, работающие с операционной системой Google Android, –– в прошлом году такой выпустила китайская Xiaomi, изначально специализировавшаяся на смартфонах. В данном случае Android нужна, чтобы пользователю проще было переносить на «кнопку» контакты и другую информацию со смартфона. К концу этого года Google может выпустить специальную версию Android, поддерживающую сервисы поисковика и простейшие приложения для кнопочных аппаратов, утверждает эксперт, ссылаясь на свои источники. В любом случае, по его мнению, российский рынок кнопочных телефонов сейчас стабилизировался и в дальнейшем резкого падения ждать не приходится.

Доля кнопочных аппаратов на российском рынке в ближайшее время вряд ли упадет ниже 20%, считает Денис Кусков. Он напоминает, что часть абонентов сотовых операторов, купивших смартфоны, не пользуется приложениями и мобильным интернетом. Например, в I квартале 2019 года смартфоны были у 71,3% абонентов МТС, следует из отчета компании. А мобильным интернетом при этом пользовалось 59,8% подписчиков.

В России сохраняется большое количество людей, для которых базового функционала телефона –– звонков и SMS –– достаточно, отмечает вице-президент по продажам «Связного» Давид Борзилов. Для этих пользователей нет необходимости в использовании современных смартфонов, заключает он.