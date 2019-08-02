Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы

Ритейлеры приучили россиян продавать свои старые телефоны с меньшей выгодой, зато быстрее — обмен на новые смартфоны с доплатой (трейд-ин) набирает популярность в нашей стране. За год количество реализованных по такой схеме аппаратов выросло в среднем в шесть раз , рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка. По оценкам экспертов, только в первой половине 2019-го таким образом было продано до 1 млн смартфонов. Рост популярности сервиса обусловлен не только скидками на новую технику. Владельцы телефонов, которые самостоятельно ищут покупателей, например, через интернет, теоретически могут заработать вдвое больше , но для этого им придется потратить время и приложить определенные усилия.

Двигатель торговли

За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018-го. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент компании по продажам Давид Борзилов. По его словам, за год покупатели обменяли с доплатой 180 тыс. смартфонов. 95% принятых от клиентов устройств — Samsung и Apple , отметил он.

В «М.Видео – Эльдорадо» продажи по трейд-ин за год также выросли более чем в шесть раз, утверждает представитель ритейлера Валерия Андреева.

Количество смартфонов, которые сдали в трейд-ин в розничной сети МТС в первом полугодии 2019-го, выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, утверждает представитель оператора Алексей Меркутов. А его коллега из «Вымпелкома» Анна Айбашева говорит о росте в десятки раз. Абсолютные продажи по трейд-ин «М. Видео – Эльдорадо», МТС и «Вымпелком» не приводят.

«Мегафон» запустил программу в декабре 2017 года. С тех пор в его салонах обменяли 150 тыс. старых смартфонов на новые, рассказывает представитель оператора.

По словам представителей операторов и ритейлеров, опрошенных «Известиями», скидка при покупке нового смартфона по трейд-ин может достигать 30–40%. Этот показатель зависит от модели и состояния сданного смартфона, объясняет Анна Айбашева. В рознице «Вымпелкома» средняя стоимость выкупаемого аппарата составляет 5 тыс. рублей, в «Связном» и «М. Видео – Эльдорадо» — 10,5 тыс. рублей, в МТС — 12 тыс. рублей.

В принципе, смартфон премиум-класса в хорошем состоянии можно поменять на бюджетную модель со 100-процентной скидкой, то есть фактически получить бесплатно, утверждает Алексей Меркутов. В зависимости от продаваемой и приобретаемой модели скидка действительно может достигать 100%, согласен Давид Борзилов.

Когда на рынок выходят новые флагманские смартфоны, скидки по трейд-ин при приеме старых моделей увеличиваются, рассказывает Валерия Андреева. В продажах флагманских устройств крупных вендоров купленные по трейд-ин аппараты составляют более 40%, говорит представитель «Мегафона».

Деньги, время, безопасность

Трейд-ин — это, по сути, скидка со стороны ритейлера, объясняет гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Но покупатель воспринимает эту скидку как специальное предложение, имеющую большую индивидуальную ценность, поскольку его получение предполагает определенные действия с его стороны, объясняет эксперт. Кроме того, избавление от б/у аппарата происходит мгновенно — а при продаже его с рук или через интернет требуются некоторое время и усилия, объясняет Дмитрий Кравченко.

По данным компании — партнера нескольких производителей электроники, в России в первом полугодии 2019-го было продано около 13,4 млн смартфонов (как новых, так и б/у). До 1 млн из них было реализовано по трейд-ин, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Больше всего смартфонов сдают по трейд-ин, когда на рынке появляются новые флагманские модели Apple, Samsung или Huawei, рассказывает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Это хороший способ избавиться от накопившихся дома ненужных смартфонов, полагает он.

Для сравнения, по данным Avito.ru, только через этот интернет-сервис в первом полугодии было продано 1,01 млн смартфонов. Средний чек на аппарат при этом составил 10,3 тыс. рублей.

Несмотря на схожесть среднего чека с тем, что приводят предлагающие трейд-ин ритейлеры, эксперты сходятся в том, что при продаже с рук за аппарат можно выручить больше денег — иногда даже вдвое, чем за него предлагают по трейд-ин: правда, неопытный покупатель впоследствии может выяснить, что на распродаже в обычном магазине телефон стоит дешевле купленного с рук , рассказывает Эльдар Муртазин.

— Кроме того, при продаже из рук в руки вы получаете живые деньги, а не скидку, — добавляет Сергей Половников.

Но в случае с трейд-ин пользователю важен не столько финансовый итог сделки, сколько скорость и гарантии безопасности, подчеркивают эксперты. Чтобы выгодно реализовать аппарат, надо самому быть хорошим продавцом, считает эксперт. К тому же при продаже смартфона с рук можно столкнуться с мошенниками, отметил он. Да и время, которое придется потратить на самостоятельный поиск покупателя, тоже имеет свою стоимость, заключил Эльдар Муртазин.

Как писали «Известия», на покупку смартфонов россияне в среднем тратят 16,2 тыс. рублей.