В профсоюзе учителей поддержали идею ограничить использование мобильников

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий поддержал предложение Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Ранее 19 августа стало известно, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования подготовили методические рекомендации по выполнению этой инициативы. Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», отмечается на сайте Минпросвещения.

«Безусловно, это вполне корректное, разумное требование. Проблема телефонов и дисциплины на уроке была всегда, с тех пор как появились мобильные телефоны», — рассказал «Известиям» Всеволод Луховицкий.

По его мнению, учитывая, что документ является рекомендацией, соблюдать его будут не во всех школах. Он подчеркнул, что учитель не вправе отнимать мобильные телефон у ученика на время урока, если это не прописано каким-то специальным школьным документом.

«Должно быть определено на основании чего действует педагог. Все должно быть согласовано с родительским комитетом, с управляющим советом школы. Тогда никаких вопросов обычно не возникает», — отметил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».

При этом, если какой-то родитель посчитает, что его ребенку всегда необходим при себе планшет, школе необходимо будет его уговаривать пересмотреть свою позицию и с ним будут проблемы, заключил Луховицкий.

Впервые вопрос о возможном ограничении пользования смартфонами в школах подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле. По ее словам, из-за гаджетов ученики постоянно отвлекаются на занятиях и не общаются друг с другом на переменах.

Родителей в свою очередь волнует вопрос о способах экстренной связи с детьми в случае запрета. В данной ситуации Матвиенко порекомендовала покупать простые кнопочные телефоны, с чем согласились в Национальном родительском комитете и предложили сдавать телефоны учителям в начале уроков.

В Госдуме предложили разработать «шкулфоны» с доступом во внутришкольную сеть интернет. Такие устройства стали бы альтернативой и запрету, и обычному гаджету.