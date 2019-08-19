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Роспотребнадзор дал рекомендации по школьным завтракам и обедам

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Школьные завтраки и обеды обязательно должны включать горячие блюда, также утром детям желательно предлагать овощи или фрукты. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

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«Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

При этом в обед, по данным Роспотребнадзора, должены входить закуска, первое, второе блюдо (состоящее из мяса, рыбы или птицы) и десерт. В ведомстве также напомнили о существующих нормативах среднесуточного набора пищевых продуктов.

«Это является основой для руководства при составлении меню, и если в школе организовано двухразовое горячее питание, то как в завтраках, так и в обедах должны быть учтены приведенные в нормативах объемы порций», — добавили в ведомстве.

В феврале депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина также предложила родителям школьников 1–4 классов самим оплачивать питание детей в учебном заведении. По ее мнению, отмена всеобщих бесплатных обедов даст возможность тратить больше средств на питание незащищенных слоев населения, пишет «Газета.ру».

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