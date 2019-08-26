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Милонов предложил ввести единые стандарты школьной формы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников, учитывая при этом культурные особенностей каждого региона страны. С соответствующим предложением парламентарий обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Так, по мнению депутата, в Санкт-Петербурге для мальчиков можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек — платья и передники.

По словам автора инициативы, родители учащихся считают, что единообразие формы благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет детей от стремления к «визуальному соревнованию», передает НСН.

Милонов считает, что если его инициатива приживется, то организовать льготный пошив можно будет силами местных властей, чтобы покупка комплекта школьной формы не ложилась на семейный бюджет.

Ранее в этот же день на сайте мэрии Москвы сообщалось, что жители могут воспользоваться электронными услугами для школьников и родителей.

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