На учебу отправится рекордное число школьников

В этом году российские школы откроют двери для 15,6 млн учеников. Это рекордно высокий показатель за последние 10 лет, сообщили «Известиям» в Минспросвещения. 1,8 млн первоклассников предстоит получить одно из лучших общих образований в мире — в соответствии с задачей, поставленной президентом по развитию образования. Те же, кто в этом учебном году оканчивает школу, смогут первыми сдать ЕГЭ по китайскому языку.

15,6 млн школьников — это рекорд с 2008 года, уточнили в Минпросвещения. По данным Росстата, 10 лет назад на начало учебного года в общеобразовательных учреждениях числилось 13,8 млн учеников.

«Первый раз в первый класс» в этом году пойдут 1,8 млн ребят, сообщили в Минпросвещения. В большинстве школ учеба начнется в понедельник, 3 сентября.

Ежегодное увеличение числа школьников связано с тенденцией демографического роста, наметившейся в начале 2000-х годов, пояснили в Минпросвещения. Поэтому ведомство работает над увеличением общего количества школ.

shkola Министерство образования и науки Российской Федерации Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В сентябре двери откроют 67 новых школ, заявил вице-премьер Дмитрий Медведев на совещании о готовности к новому учебному году. До 2019-го начнут работу еще 119 учебных заведений, всего в школах появятся около 100 тыс. дополнительных мест.

В ближайшие шесть лет российское школьное образование должно стать одним из лучших в мире. В новом майском указе президент поставил задачу вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Этого необходимо добиться до конца 2024 года.

Для достижения цели нужна вариативность программ, считает заслуженный учитель РФ Любовь Асмолова.

— Образование нельзя подгонять под жесткие форматы. У детей должны быть свобода выбора предметов и комфорт в обучении, — уверена она.

Также в числе государственных задач в сфере общего образования — переход всех школ на обучение в одну смену к 2025 году. Эта задача сформулирована в рамках приоритетного проекта по созданию современной образовательной среды. Пока же, по словам министра просвещения Ольги Васильевой, более 14% российских школьников учатся во вторую смену. В Бурятии, Дагестане и Чечне остаются школы, работающие в три смены.

shkola_2 Министр образования и науки РФ Ольга Васильева Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме того, среди задач — сохранение малокомплектных сельских школ, отметил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Необходимо найти финансирование на поддержание таких учебных заведений, поскольку на уровне муниципалитетов средств хватает не всегда, отметил эксперт.

Последний раз проблема закрытия сельских школ поднималась на президентской «прямой линии» в июне. Местные власти собирались закрыть единственную школу в поселке Старая Суртайка Алтайского края. Необходимо сохранять малокомплектные школы, так как это позволит развиваться сельским населенным пунктам, прокомментировал тогда ситуацию Владимир Путин, поручив затем губернатору Алтайского края принять меры.

Немаловажно обратить внимание и на безопасность в школах, считает заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Необходимость усилить бдительность диктуют трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и нападения подростков на школы. Как уже писали «Известия», образовательные учреждения стали выделять больше денег на обеспечение безопасности. Только в первом полугодии 2018-го они провели для этого конкурсные процедуры на 6,1 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в тот же период прошлого года. Школы, в частности, закупают новые камеры, пожарную автоматику и охранные услуги.

Сейчас правительство готовит национальный проект «Образование», который будет состоять из девяти федеральных программ. Первое и важнейшее направление — «Современная школа», которое включает в себя обновление материально-технической базы, строительство новых школ, создание на селе сети из 25 пилотных школ нового типа, внедрение новых методов обучения, обновление образовательных программ. Проект рассчитан до конца 2024 года.

shkola_1 Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в СКФО Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Одно из нововведений в этом учебном году — возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. В 2019 году его проведут впервые, китайский будет среди пяти иностранных языков, которые могут выбрать выпускники для экзамена. Федеральный институт педагогических измерений уже опубликовал демонстрационные варианты заданий ЕГЭ по китайскому и другим предметам, которые школьники будут сдавать в 2019 году. Они не предполагают существенных изменений содержания и структуры ЕГЭ. Небольшие корректировки были внесены в экзамен по русскому языку, в нем появится дополнительное задание на пунктуационный анализ текста.

Госэкзамен не может быть застывшим инструментом, уверена директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Поэтому тот факт, что ЕГЭ ежегодно меняется и модернизируется — правильный подход, отметила она.

Как писали «Известия», в этом году исполнилось 10 лет со дня введения единого госэкзамена. Сейчас в вузы Москвы и Петербурга поступают 70% иногородних студентов, до появления ЕГЭ их было всего 25%.