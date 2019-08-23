Цена комплекта вещей для первоклассника в Москве составила около 10 тыс. руб

Собрать московского первоклассника к 1 сентября в 2019 году может стоить родителям порядка 10 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 23 августа, заявила президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

По ее словам, в комплект к 1 сентября входят одежда для школы и физкультуры; сезонная, сменная и спортивная обувь, мешок для обуви. Также к началу учебного года покупают школьный ранец, рюкзак для спортивных секций; канцелярию и школьно-письменные принадлежности, рабочие тетради и т.д.

«Минимальная стоимость канцелярских принадлежностей к началу учебного года составляет порядка 150 рублей; стоимость праздничной и школьной формы, обуви, рюкзака, спортивной формы и сменки составляет порядка 3 тыс. рублей для мальчиков и 3,5 тыс. рублей для девочек», — приводит ее слова ТАСС.

Цицулина добавила, что собрать в школу первоклассника стоит примерно на 20% дороже, чем ученика других классов, поскольку у него отсутствуют принадлежности прошлых периодов.

При этом, по ее мнению, магазинам удалось сохранить цены на прошлогоднем уровне, лишь отмечается удорожание канцелярских товаров в связи с повышением цен на сырье.

9 августа сообщалось, что в 2020 году в России появится единый стандарт для школьной формы. В Минпромторге отметили, что это позволит повысить качество одежды, так как сегодня до 80% рынка формы для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.