В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом. Об этом 20 августа на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Возможным отмену сделало введение электронного документооборота между несколькими ведомствами. Ранее такую справку требовали предоставлять после летних каникул от всех детсадовцев вне зависимости от того, попадал ребенок в очаг инфекции или нет, пишет НСН. Как следствие, в районные поликлиники перед началом учебного года поступало о 300 тыс. обращений за этим документом.

По словам Собянина, такое положение вещей было стихийным бедствием.

«Для приема были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям. Сколько времени и сил потратили родители, подсчитать еще сложнее», — приводит слова чиновника «Москва 24».

Он уточнил, что в Москве нет эпидемий инфекционных заболеваний, а заболеть ветряной или другой инфекционной болезнью можно в любое время года. И, как правило, очаг заболевания ограничен стенами одной квартиры или дома. Собянин отметил, что действительно следует осматривать перед учебным годом считаное количество детей, у которых болели или болеют родственники, соседи по дому. Именно для этого была создана специальная информационная программа, в которой объединили информацию Роспотребнадзора об очагах инфекций с адресными списками воспитанников детских садов. Таким образом, если семья живет в доме, попавшем в этот список, с ней свяжутся напрямую.

Мэр подчеркнул, что в дальнейшем планируется вообще исключить получение этого документа после перерывов в посещении детсада в течение года, пишет агентство городских новостей «Москва».

В апреле медицинский директор российской компании по производуству инструментов для кардиологии Олег Волков поддержал в беседе c «Известиями» идею депутатов Госдумы вернуть регулярные профилактические осмотры в школах.