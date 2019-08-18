Чужие на этом празднике: почему учителя против Дня отца и Дня матери

В одном из учительских сообществ в Сети развернулась бурная дискуссия о семейных праздниках в школах. Одни педагоги были полностью за: учили с детьми стихи и песни, устраивали конкурсы и концерты, приглашали родителей. Другие признались, что не хотят проводить такие мероприятия или проводят только по необходимости. Причина — дети из неполных семей и сироты. «Известия» разбирались с подробностями.

«Пришлось ограничиться сухим рассказом»

«Коллеги, кто-нибудь проводил в своем классе День отца? Интересен опыт для любого возраста» — такой пост появился в паблике «Подслушано у учителей» во «ВКонтакте» 13 августа. Участники сообщества — преимущественно педагоги — оставили под ним более 70 комментариев. Самый популярный: «Как проводить, если у половины отцов нет?».

Мероприятия, посвященные родителям и семье, проходят в большинстве школ. Во многих они включены в обязательную внеурочную программу. Некоторые учреждения устраивают большие праздники, другие ограничиваются классными часами и тематической беседой с детьми. Сами учителя к этим событиям относятся неоднозначно — День отца и День матери могут причинить боль школьникам из неполных семей и сиротам.

школа родители Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Наталья Лукичева из Йошкар-Олы пояснила «Известиям», что в их школе нужно было провести обязательный классный час, посвященный матерям. «Избежать его было нельзя. Пришлось выкручиваться. У меня в классе была девочка, которую воспитывала бабушка, так как мама умерла. Были детдомовские дети, и у каждого из них своя драма. Чувствовала себя ужасно от необходимости говорить какие-то важные вещи и прописные истины ребятам, лишенным матерей. Пришлось ограничиться довольно сухим рассказом об истории праздника и напоминанием о необходимости поздравить всех знакомых мам и бабушек. Еще рассказала девочкам о том, что они сами — будущие мамы, и их здоровье и образ жизни обязательно окажут влияние на здоровье и счастье их будущих детей. Это, конечно, совсем не то, что можно было бы сделать в более удачных обстоятельствах. Наверное, это был так себе классный час», — поделилась учительница.

У Ольги Анисимовой из Липецка День матери проводился на общешкольном уровне. На праздник пригласили родителей, дети готовили им символические подарки. За неделю до этого у одного мальчика умерла мама.

школа родители Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Как поступить в таком случае? Слава богу, у нас был адекватный директор. Мы очень быстро всё переиграли и преподнесли так, что мама — это не только номинальный человек, который находится рядом, а еще и ощущение. Что греха таить, порой даже в полных семьях дети не знают, куда пойти и к кому обратиться, хотя по факту мама есть. Поэтому мы говорили еще и об ощущении мамы. Мама всегда с тобой. Дети на самом деле хорошо реагируют, подключаются к этой мысли. Кто-то вспоминает, например, что да, вот бабушка умерла, но я всё равно ее чувствую, она рядом, она мне подсказывает, помогает и так далее. Да ради бога. Это светлое», — отметила педагог.

Если администрация школы не обязывает, многие учителя стараются вовсе избегать даже классных часов, посвященных семейным ценностям. Другие проводят День матери, но даже не обсуждают День отца, третьи пробуют объединить мероприятия в День семьи.

Совмещенный День отца и День матери проводила в своей школе Ольга Сидорова из города Мезень (Архангельская область). На нем тоже были родители. По ее словам, такой формат дети воспринимают лучше.

школа дети Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Были ребята из неполных семей. Реагировали спокойно. Спасает ситуация, что на такого рода мероприятия редко приходят целыми семьями, так как у людей может быть работа в это время. Но бывали вопросы: «А у меня ведь папы нет». Я отвечала: «Ничего страшного, позови маму, бабушку, дедушку, брата». Зависти одних школьников к другим я не чувствовала. Есть неполные семьи, где мама — и друг, и товарищ, и на таком уровне обеспечивает ребенка и заботится о нем, что даже у детей из полных семей такого нет», — пояснила она.

«Каждый мой классный час о родителях — это истерика у ребенка»

Если одним учителям удавалось избежать болезненных ситуаций на семейных мероприятиях, то другим приходилось видеть и детские слезы.

Педагог по внеурочной деятельности из Ярославля Ксения Воробьева рассказала «Известиям», что не всегда можно предугадать, как ребенок отзовется на те или иные слова о родителях.

« В мае мы часто объединяем несколько праздников — День семьи, 9 Мая, День защиты детей, готовим стихи и песни. Однажды ребята пели военную песню «Если бы парни всей земли», и один из мальчиков, недавно потерявший отца, неожиданно разревелся. В другой раз пели о мамах на 8 Марта, тоже заплакал мальчик, росший без матери. Но случается и наоборот: знаешь, что дети из неполных семей, боишься им дать тематические стихи или песни, но они с удовольствием их учат. К сожалению, у меня нет классного руководства, и я не всегда знаю, у кого какое положение в семье. Жалко иногда ребят. Хочется успокоить их, но и слова-то не сразу подбираются. Я обычно с ними потом разговариваю после уроков», — сказала учительница.

школа родители Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Анна Ящинская из Днепра (Украина) отмечает, что обсуждение семьи в ее классе всегда вызывает трудности. « У меня есть девочка, у которой папа умер. Мама живет с другим, от чего умер родной — не знаю. Но каждый мой классный час или анкетирование с вопросами о родителях — папе, в частности, — это истерика у ребенка. В общем, зарекаюсь всякий раз», — пояснила педагог.

Некоторые учителя признаются, что и сами страдают на подобных мероприятиях. «Как мне тяжело даются такие праздники! Мамы нет уже шесть лет, папы — 15. И до сих пор слезы наворачиваются под песни, стихи. Понимаю, что ученики не виноваты, и праздники как бы нужны. 8 Марта, 23 Февраля. Но всё же», — поделилась самарчанка Яна Евгеньева.

Уроженка Каменки (Пензенская область) Екатерина Обухова отметила, что обсуждала со школьниками семейную тему на классных часах, рассказывала о ценностях и традициях, задавала вопросы. «В целом в моей практике дети реагировали спокойно, без слез и переживаний, но я старалась работать в этом направлении аккуратно. Но как родитель я бы не хотела, чтобы на праздники приглашали пап и мам. У многих их нет, других не отпускают с работы», — подчеркнула она и добавила, что для нее это и личная драма.

дети школа Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Два года назад у дочери в детском саду был праздник, посвященный 23 Февраля. Приглашались и папы, и мамы, но мероприятие для пап. На тот момент дочери было пять лет, с трех она не видела биологического отца. Суть в чем. Пришел мой отец, ее дедушка, который обожает внучку и, учитывая его молодой возраст (45 лет), она ему как родная дочь. Так вот, слезы у меня текли сами по себе, хотя я человек образованный, самокритичный. У всех деток даже из неблагополучных семей папы участвуют в играх, а у моего ребенка папы нет. Все дарили открытки папам, а моя — деду. Это было выше моих сил. Не провожу День отца. 23 февраля — для мальчиков из класса. Тот утренник долго не забуду», — сказала учительница.

«Говорят о чем-то светлом, а у детей этого в жизни нет»

В целом учителя сходятся во мнении, что семейные праздники и классные часы в школах нужны, но как их проводить — вопрос. Под каким-то предлогом отстранять детей без пап и мам — неэтично и невозможно, потому что нередко это половина класса. Не обращать на них внимания и сосредоточиться на большинстве тоже нельзя. Совсем не проводить — слишком радикальное решение, так как тема важная и значимая для каждого.

«Пусть была бы теория праздника и конкурсы или какой-то другой тип мероприятия для детей. А что касается Дня мамы и папы, тоже теория, и, к примеру, пусть каждый сделает подарок своими руками и дома подарит, кому считает нужным», — предложила Екатерина Обухова.

школа родители Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Липчанка Ольга Анисимова уверена, что о семье нужно разговаривать серьезно, камерно и доверительно. Она устраивала отдельные классные часы для мальчиков и для девочек, чтобы избежать масштабности.

«Проводить на весь класс я не видела смысла именно из соображений тактичности. Почему большинство семейных мероприятий в школах травмирующие? Потому что на них говорят о чем-то светлом, а у детей этого в жизни нет. Для меня всегда было важно сохранение определенных социальных ролей, поэтому об этом мы с классом и говорили. Мальчикам я объясняла не с позиции «ты должен», а, например, каким бы ты хотел, чтобы был папа, что ты хорошего помнишь о папе, каким папой ты сам хочешь быть? С девочками своя история. Конечно, есть подводные камни, возникали вопросы, но это уже нюансы диалога. Здесь не будет универсального ответа, всё зависит от специфики ребенка», — пояснила она.