Горите, цветы: 14 февраля как напоминание об одиночестве

Скормить кому-то таракана с именем бывшего — довольно безобидный способ выразить негодование в День святого Валентина. Коммерческая составляющая 14 февраля и всевозможные оттенки розового и красного вокруг него раздражают очень многих. Но опасность в другом: праздник может стать триггером для обострения чувства одиночества и ощущения собственной никчемности . Подробнее читайте в материале «Известий».

День в аду

В Лос-Анджелесе уже две недели работает BreakUp Bar (от англ. break up — расстаться) — «результат безумия, в которое впадают все заведения перед праздником». Так объяснил свою затею владелец винного бара Эван Честен, подстроившегося под ситуацию. Протест против Дня святого Валентина выражен в «стене бывших» и говорящих названиях напитков — «Одному за двоих», «Я годами общался с твоими родителями» и «Холодный день в аду». По словам Честена, среди посетителей оказалось и много пар, которые устали от ежегодного безумия вокруг 14 февраля.

Есть более агрессивные варианты. Зоопарк в Техасе предложил всем желающим назвать именем бывшего спутника или спутницы таракана, которого 14 февраля, пока парочки оккупируют рестораны, в прямом эфире скормят сурикатам. На момент написания материала пост с акцией набрал более 6,3 тыс. комментариев, так что зверькам обеспечен плотный обед.

токио Демонстрация против Дня святого Валентина, Токио Фото: Global Look Press/Richard Atrero de Guzman

Из года в год ненавистники Дня святого Валентина придумывают что-то в противовес засилью рекламы для влюбленных. Активнее всего протестуют в Японии, где, как и в Южной Корее, проблема одиночества обозначена как остросоциальная. 9 февраля «Революционный альянс непопулярных мужчин» в Японии провел митинг против праздника. Он стал двенадцатым.

Лидер движения призвал не судить о мужчине по тому, сколько шоколадок он собрал 14 февраля. Дело в том, что в этот день в Японии женщины традиционно дарят мужчинам сладости. В последние несколько лет желающих тратиться на шоколад всё меньше.

Трагедия вместо протеста

Если праздник влюбленных становится триггером для таких сборищ, это неплохо — психологи советуют одиноким людям как раз-таки найти себе единомышленников, чтобы не грустить 14 февраля. Есть совершенно иной вариант развития событий.

«В День святого Валентина высокий процент самоубийств, да? Я в депрессии из-за одиночества, я разрушил свою жизнь. Думаю, если я покончу с собой 14 февраля, я смогу напоследок сделать заявление против нормальных людей, которые испытывают любовь» — такую тему четыре года назад открыл пользователь Reddit. Его поддержали пара человек. Один призвал отказаться от этой задумки, потому что его «заявление» будут обсуждать всего пару дней, другой утешил тем, что большинство парочек занимаются в этот день дурацкими вещами, а иные и вовсе на грани расставания.

депрессия Фото: Depositphotos

Самая скандальная история связана с американцем Геральдом Крейном, которого задержали в 2005 году. Мужчина склонял одиноких женщин совершить групповое самоубийство в День святого Валентина. В чатах специально выбирал тех, что находились в депрессии. Раскрыть его план удалось благодаря жительнице Канады, которую он убеждал убить себя и двух ее детей.

Это исключительный случай, единичных — масса. 14 февраля в прошлом году покончила с собой 35-летняя жительница Кемерово — по словам ее близких, из-за проблем в личной жизни. То же произошло с 30-летней жительницей Санкт-Петербурга в 2013 году. Хватает и примеров с мужчинами.

В День святого Валентина традиционно растет статистика самоубийств и обращений на «горячие линии» в западных странах. Это касается и тех государств, которые, казалось бы, эта лихорадка не должна была затронуть. В Шри-Ланке, которая и так на третьем месте в мире по количеству самоубийств среди женщин, после 14 февраля этот показатель возрастает втрое. Девушки на романтической волне идут на сближение с молодыми людьми, а те не выполняют обещаний.

Синдром разбитого сердца

«Привет, ты забавная и милая, мы прекрасно проводили время вместе, но, к сожалению, я больше не могу быть для тебя кем-то... Можно сказать, я нахожусь во чреве зверя. Медведя, если быть точным. Меня съел медведь. Это не слишком плохо, но темно. И довольно тихо. И аккумулятор моего мобильника садится, так что не пиши ответа. Удачи в жизни!» — это текст, сгенерированный приложением для расставания BreakupText.

На самом деле любое расставание, даже не такое циничное, выбивает человека из колеи, доказали ученые. Антрополог Хелен Фишер из Ратгерского университета в США провела исследование, в рамках которого испытуемым во время МРТ показывали фото человека, который их недавно бросил. Особенно активны были те зоны мозга, которые отвечают за чувство награды, мотивацию и зависимость. Другой подобный эксперимент показал, что у женщин затрагиваются зоны, связанные с хронической депрессией.

мрт Фото: Depositphotos

По данным опроса, проведенного учеными из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, 14 февраля вдвое повышается риск самоубийств среди недавно переживших расставание людей и давних одиночек. К такому выводу они пришли, проанализировав данные за 10 лет.

Согласно опросу eBay, обнародованному в преддверии праздника, 23% опрошенных россиян не состоят в романтических отношениях. Но это воспринимается как плюс — им не нужно искать подарки. Вообще, по данным октябрьского опроса ВЦИОМа, День святого Валентина отмечают 27% россиян. Больше всего он популярен среди молодежи младше 24 лет.

Стигмат одиночества

«Революционный альянс непопулярных мужчин» Японии традиционно бастует не только 14 февраля, но и в сочельник. Как раз это две даты в году, в которые особенно тяжело одиноким людям, говорит психолог, сотрудник Психологического центра Анны Карташовой на Волхонке Илья Шабшин. В Новый год они сталкиваются с тем, что им не с кем чокнуться бокалами в 23:59, а в День святого Валентина их повсюду преследуют сообщения с романтическими отсылками.

Автор цитаты «Человека, который этого лишен, это глубже погружает в его переживания, в ощущение своей неполноценности, иногда в депрессивное состояние», — объяснил специалист «Известиям».

Но он подчеркивает: это не причина отменять сам праздник. Проблема не в дате, а в том, что вокруг одиночества сложилось много стереотипов. «Много людей одиноких. При этом одиночество заклеймено, и это плохо. Если у человека нет пары, это своеобразный стигмат», — говорит Илья Шабшин. Общество насаждает, что отношения и семья — это хорошо, а их отсутствие (даже по доброй воле) — плохо и ненормально.

цветы Фото: TASS/PA Images/PIXSELL/Sanjin Strukic

«Зло в стереотипе, а не в том, что люди в романтических отношениях отмечают этот праздник», — подчеркивает психолог. На реальные переживания из-за того, что в квартире по вечерам их никто не ждет, у людей зачастую наслаивается вывод — «я убогий неудачник, раз меня никто не любит».

То, что многие не готовы афишировать свое одиночество, подтверждает появление таких сервисов, как аренда букетов, подарков и даже живых людей на праздник. Чаще всего — только для фото, как раз чтобы не ударить в грязь лицом перед знакомыми.

При этом важно понимать, что отсутствие компании — не повод уличать человека в депрессии. «Если вы одиноки в День святого Валентина, это круто! Расслабьтесь. Многие люди на самом деле любят быть одинокими больше, чем им нравится быть в отношениях. Черт, я исследователь отношений, и я один из них», — радуется доктор психологических наук Джон Мейерс.

Специалист по семейным отношениям из Университета Кентукки Кристин Марк провела опрос среди одиноких людей — недавно переживших расставание, давно отказавшихся от серьезных отношений, разведенных и овдовевших. Больше половины в каждой категории заявили, что совершенно не страдают из-за одиночества 14 февраля.