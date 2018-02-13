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Москвичи смогут отправить «валентинку» прямо в метро

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Московском метрополитене заработал сервис по доставке «валентинок». Акция, приуроченная ко Дню всех влюбленных, будет действовать с 13 по 14 февраля.

Специальные пункты работают на станциях подземки и МЦК. Для того чтобы отправить послание второй половинке, необходимо обратиться на стойку «Живое общение».

Там пассажиру выдадут заранее подготовленную «валентинку» в форме сердца, на которой необходимо указать адрес и индекс получателя, после чего опустить ее в специальный ящик.

Сервис, запущенный Московским метрополитеном и «Почтой России», действует только на территории столицы.

Открытку можно отправить на следующих станциях: «Площадь Революции», «Александровский сад», «Пушкинская», «Баррикадная», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольская» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой линии, «Белорусская» Кольцевой линии, «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Сретенский бульвар», «Лужники», «Площадь Гагарина», «Деловой Центр», «Кутузовская» и «Шелепиха».

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