Более 500 музыкантов подали заявки на проект «Музыка в метро»

Больше 500 музыкантов и артистов подали заявки на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро». Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что больше 500 музыкантов и артистов заявили о своем желании участвовать в третьем сезоне проекта в течение первых 10 дней приема заявок, который завершится 25 февраля. В 2017 году за месяц заявки подали около 1 тыс. участников.

За место в проекте «Музыка в метро» в этом году поборются и известные коллективы: Brevis Brass Band, Владимир Семибратов и Mulerman Band, а также актеры и даже ансамбль гусляров с тульским мужским вокальным ансамблем, сообщает телеканал «360».

Отбором музыкантов для проекта займется Московский продюсерский центр. Заявку может подать любой артист вне зависимости от стиля и музыкальных предпочтений. Это может быть и студент консерватории, и уличный музыкант. Победители по итогам конкурсного отбора получат аккредитацию на право выступать в столичном метро сроком на один год, а также возможность выбрать удобное время и площадку для выступлений.

Проект стартовал весной 2016 года, сейчас в московском метро доступны 18 площадок для выступлений артистов. Четыре из них расположены на МЦК. В 2018 году количество площадок для выступлений увеличится до 32.