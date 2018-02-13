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Кондитеры предсказали рекорд покупок сладостей на Валентинов день

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Bahnmueller
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Российские кондитеры предсказали рекордные закупки сладостей ко Дню всех влюбленных.

«Расходы на сладкие подарки ко Дню всех влюбленных в России в 2018 году могут составить рекордные $30–35 млн, что в 1,5–1,8 раза больше, чем было потрачено в предшествующий год, и значительно больше, чем в предыдущие», — отмечают эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

При этом цены на кондитерские изделия останутся на уровне прошлых лет. Для штучной продукции она составляет от 20 до 200 рублей, для праздничных шоколадных наборов — от 150 до 400 рублей. При этом более половины ассортимента сладостей приходится на импорт.

Чаще всего на Валентинов день влюбленные дарят друг другу фигурный шоколад, а также наборы шоколада и конфет. По оценкам экспертов, на праздник россияне закупят до 18 тыс. т кондитерской продукции, сообщает ТАСС.

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