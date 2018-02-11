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Специалисты рассказали о пользе любого шоколада для организма

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Фото: Global Look Press/Oliver Berg/dpa
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Ежедневное употребление шоколада снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды и защищает сердце, при этом нет никакой разницы, какого он цвета — белый или черный.

Об этом говорят последние исследования диетологов.

Кроме того, шоколад способствует выработке в организме гормонов удовольствия или эндогенных опиатов, сообщает «Аргументы недели».

Но есть и минусы — любой шоколад приводит к набору веса, если злоупотреблять им.

18 января швейцарская компания Nestle начала продавать обновленную версию популярного лакомства KitKat с розовым шоколадом, который в прошлом году был представлен производителем Barry Callebaut.

Необычный шоколад приобретает розовый оттенок благодаря какао-бобам особого сорта Ruby. Он характеризуется особыми фруктовыми нотками во вкусе, при этом в него не добавляют никаких красителей и вкусовых добавок.

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