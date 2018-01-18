Nestle начала продажи Kit-Kat с розовым шоколадом

Швейцарская компания Nestle создала обновленную версию популярного лакомства Kit-Kat с розовым шоколадом, который в прошлом году был представлен производителем Barry Callebaut.

Розовые батончики Kit-Kat в четверг поступили на прилавки в Южной Корее и Японии. Во II квартале новинку планируют представить на рынке Австралии, а к концу года она появится в Латинской Америке, сообщают в Nestle.

Отмечается, что японский и корейский рынки были выбраны для старта продаж не случайно. Местные жители известны своей любовью к экзотическим вкусам — так, в Японии продается Kit-Kat со вкусом васаби и дыни.

Необычный шоколад приобретает розовый оттенок благодаря какао-бобам особого сорта Ruby. Он характеризуется особыми фруктовыми нотками во вкусе, при этом в него не добавляют никаких красителей и вкусовых добавок.