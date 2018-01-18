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Nestle начала продажи Kit-Kat с розовым шоколадом

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Klaus Ohlenschläger
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Швейцарская компания Nestle создала обновленную версию популярного лакомства Kit-Kat с розовым шоколадом, который в прошлом году был представлен производителем Barry Callebaut.

Розовые батончики Kit-Kat в четверг поступили на прилавки в Южной Корее и Японии. Во II квартале новинку планируют представить на рынке Австралии, а к концу года она появится в Латинской Америке, сообщают в Nestle.

Отмечается, что японский и корейский рынки были выбраны для старта продаж не случайно. Местные жители известны своей любовью к экзотическим вкусам — так, в Японии продается Kit-Kat со вкусом васаби и дыни.

Необычный шоколад приобретает розовый оттенок благодаря какао-бобам особого сорта  Ruby. Он характеризуется особыми фруктовыми нотками во вкусе, при этом в него не добавляют никаких красителей и вкусовых добавок.

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