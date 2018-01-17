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Nestle продает кондитерский бизнес в США компании Ferrero

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Nestle продает кондитерский бизнес в США итальянской компании Ferrero. Сумма сделки составила $2,8 млрд.

Руководство швейцарской корпорации приняло данное решение в связи с формированием новой стратегии развития бизнеса.

Сделка, как ожидается, будет закрыта к концу первого квартала 2018 года. После этого Ferrero станет третьей по величине кондитерской компанией в США, передает НСН.

Среди производителей Nestle занимает третье место в мире. В США компания находится на четвертой строчке. Там швейцарскому концерну принадлежат такие бренды как: Crunch, Raisinets, Chunky, SweeTarts и некоторые другие.

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