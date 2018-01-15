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Обанкротившаяся компания Air Berlin продает имущество на аукционе

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Фото: Global Look Press/dpa/Gregor Fischer
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Обанкротившаяся авиакомпания Air Berlin распродает оставшееся имущества на интернет-аукционе в пользу кредиторов. Об этом сообщается на сайте немецкого аукционного дома Dechow. 

На продажу выставлены в том числе части турбин, самолетные кресла, тележки, шерстяные пледы, а также фирменные шоколадные сердца, которые раздавали пассажирам по завершении перелета.

Аукцион стартовал 15 января в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Он продлится до 1 февраля. Суммарно на торги выставлено свыше тысячи предметов, говорится на сайте Dechow. 

Как сообщал портал iz.ru, являвшаяся второй по величине авиакомпанией в Германии Air Berlin объявила о банкротстве в августе 2017 года.

Решение было принято после прекращения финансирования Air Berlin акционером, национальной авиакомпанией Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways.

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