Тунис отменил запрет за полеты в страну самолетов компании Emirates

Минтранс Туниса отменил запрет на полеты в страну самолетов авиакомпании Emirates Airlines, введенный в конце декабря из-за решения ОАЭ закрыть въезд гражданкам Туниса.

«Компания возобновляет полеты в Тунис и из него после того, как были отменены меры в отношении гражданок Туниса. Договоренность предусматривает, что авиакомпания Emirates будет уважать международные соглашения», — приводит «РИА Новости» сообщение Минтранса Туниса.

Напомним, в декабре власти Туниса временно ввели запрет на все рейсы авиакомпании Emirates на территории страны. данное решение стало ответной мерой после введения 22 декабря властями ОАЭ запрета на прилет и транзитный перелет через аэропорты ОАЭ тунисским женщинам.