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Бортпроводники обвинили авиакомпанию Delta AirLines в антисемитизме

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Фото: Global Look Press/Emmanuele Contini
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Несколько бортроводников обвинили Delta Airlines в антисемитизме. Против авиакомпании подан иск в нью-йорский суд.

Обвинения выдвинули пять бортпроводников, ранее уволенных и работающих в настоящее время. Они утверждают, что у руководства авиакомпании сложилось негативное отношение к работникам-евреям и пассажирам, направляющимся в Израиль.

По их словам, в Delta Airlines считают всех евреев агрессивными, а требование обеспечивать их кошерной едой на борту самолета «странным», передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, авиакомпания запрещает сотрудникам использовать свои бонусы при оформлении билетов пассажиров, которые направляются в Израиль. Так, один из истцов утверждает, что оформил по такой схеме билет своему давнему другу, за что получил выговор. Более того, его лишили этого права.

Руководство авиакомпании отвергает выдвинутые обвинения, подчеркивая, что имеет «нулевую терпимость к дискриминации».

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