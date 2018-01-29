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Неизвестные в Германии угнали две фуры с 44 т шоколада

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jochen Tack
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В Германии неизвестные угнали два грузовика, в которых находились 44 т шоколада. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в городе Фрайбург-им-Брайсгау в ночь на субботу, 27 января. Неизвестные злоумышленники угнали два грузовика, в которых находились 44 т шоколада стоимостью €400 тыс. В момент угона обе машины находились на стоянке в промышленной зоне.

Как отмечает «РИА Новости», полицейские смогли обнаружить одну из фур на шоссе недалеко от промзоны. Водителю удалось скрыться, но груз остался в прицепе машины. Вторую машину нашли недалеко от города Лар, но прицеп оказался пуст: злоумышленники успели перегрузить 22 т шоколада в другую фуру и скрыться. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по дороге в Краснодар неизвестные угнали фуру с шампанским на 1,7 млн рублей.

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