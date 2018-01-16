Воры на BMW Андрея Макаревича украли пиццу в Санкт-Петербурге

Воры на BMW Андрея Макаревича украли пиццу и роллы на Суздальском шоссе в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел вчера вечером, 15 января, в районе 20:00 на Суздальском шоссе. В правоохранительные органы обратился сотрудник службы доставки, 38-летний мужчина, с заявлением о том, что у него были отобраны две сумки с заказами, которые он должен был развезти. Общая сумма заказов составляла 2600 рублей.

По словам курьера, злоумышленники скрылись на автомобиле BMW 320D xDrive. В ходе служебно-розыскных работ сотрудники полиции выяснили, что транспортное средство зарегистрировано на некоего Андрея Макаревича — тезку известного музыканта и бывшего ведущего популярной ТВ-программы о кулинарии, сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Узнав, где проживает Андрей Макаревич, сотрудники полиции приехали по адресу, расположенному в городе Гатчина в Ленинградской области, в поисках владельца транспортного средства, но им никто не открыл дверь. Машина была замечена в последний раз в Выборгском районе.