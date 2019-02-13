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«Это идеальный момент, чтобы запустить стихи в кино»

Актер Анатолий Белый — о Дне всех влюбленных, новом жанре и поэзии как реке
Фото: из личного архива Анатолия Белого
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«Это идеальный момент, чтобы запустить стихи в кино»
2019-02-12 15:50:21">
2019-02-12 15:50:21
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Каждому человеку хочется испытать чувства, о которых он, может быть, даже не подозревал. В этом уверен актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый. Накануне Дня всех влюбленных заслуженный артист России рассказал «Известиям» о том, какие романтические глубины таит в себе кинопоэзия.

— Что за подарок вы придумали всем влюбленным?

В семи городах России пройдет арт-проект «Четыре идеальных свидания». Он будет продолжаться весь февраль. Это тематические киноальманахи: произведения золотого и Серебряного веков и стихи века XX. Стихи в кино показывают отдельным сеансом. Каждый альманах длится 30–40 минут, такой вот короткий сеанс, но я считаю, поэзию стоит воспринимать понемногу — это интенсивная нагрузка на эмоции.

Известные произведения интерпретируются на языке кино, в каждом мини-фильме читают известные актеры. Прозвучат Есенин, Пастернак, Саша Черный, Игорь Северянин, Асеев, Пушкин, Аксаков, Плещеев, Фет, Маяковский. А также стихи военных и послевоенных авторов Самойлова, Левитанского, Кудряшевой, Шпаликова, Заграевской, Сваровского…

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Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый
Фото: из личного архива Анатолия Белого

— Любовь и поэзия, что в них общего?

— Здесь прямая зависимость, мне кажется. Именно благодаря чувству любви человек и стал писать стихи.

— Как родилась идея прочесть стихи с широкого экрана?

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— Все случилось на фестивале «Кинотавр» прошлым летом, там была презентация нашего проекта. Одна из наших крупнейших киносетей заинтересовалась, предложила прокат. Мы долго думали, как все это упаковать. Жанр действительно новый. На первый взгляд, кажется, придут артисты, прочитают стихи, но это не так. Это кино на поэтическую тему.

В общем, довольно долго все оформляли, придумывали, и наконец арт-проект воплотился в эти «Четыре идеальных свидания» ко Дню всех влюбленных. Этот праздник действительно идеальный момент, чтобы запустить стихи в кино. Кинопоэзия впервые показывается отдельным самостоятельным сеансом. Мое убеждение — поэтический мини-фильм имеет право на существование. Оно и было отправной точкой для того, чтобы начать работу.

— Учитывали риски? Стихи с экрана могут ведь не понять, не оценить.

— Конечно, у каждого фильма или спектакля своя аудитория. Но мне кажется, на сегодняшний день такие фильмы могут стать чем-то необыкновенным. Не такой уж большой выбор в прокате. Сходили люди на «Т-34», на мультик, а дальше? Жанр кинопоэзии, который мы предлагаем, как раз может заинтересовать новизной.

Стихи в кино

Фото: из личного архива Анатолия Белого

Ну, и кроме того, это замечательный подарок любимому человеку. В наших фильмах — сильная духовная составляющая, особенная душевная атмосфера. Люди испытают такие чувства, о которых, может быть, кто-то даже не подозревал. Думаю, что кинопоэзия — это жанр, который помогает перенести классику в сегодняшний день. Мы не занимаемся, к примеру, реконструкцией XIX века, все истории связаны с современностью. Мы говорим о том, что чувства людей разных эпох и поколений не меняются. Высказанные словами великих поэтов, они не теряют актуальности.

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Приходилось ли уговаривать артистов участвовать в съемках?

— Нельзя сказать, чтобы все сразу радостно согласились, у многих свои неотложные дела. Но приняли участие многие известные актеры. В кадре у нас Сережа Безруков, Маша Миронова, Артур Смольянинов, Агния Кузнецова, Антон Шагин, Игорь Хрипунов, Алексей Вертков, я тоже иногда появляюсь. Участвуют и молодые артисты — Никита Еленев, Маша Карпова. А в одном фильме замечательная Чулпан Хаматова прочитала стихотворение Инны Заграевской «Стихи о большом балете».

Если ребята соглашались на съемку, то не подводили, находили дни, часы, оставляли дела, летели на площадку самолетом — словом, работали самоотверженно. Мы все понимаем, что это не коммерция, это про искусство, поэтому жанр находит душевный отклик у артистов.

— Когда создавали этот проект, думали о коммерции?

— Меньше всего в связи с этим проектом я думаю о заработке. Важнее всего, что наше начинание дошло до широкого экрана. Киносеть объявила небольшую цену, и я думаю, это правильно. Человеку предлагают что-то непривычное, неведомое, кинопоэзию в нашем случае — и платить ту же сумму, что за трехчасовой блокбастер? У зрителя будут сомнения. Кроме того, невысокая цена — это еще один манок, финансовый. Для жителей России немаловажный.

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Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый
Фото: из личного архива Анатолия Белого
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— Государство идею кинопоэзии поддержало?

— На сегодня у нас нет генерального партнера, который помогал бы на протяжении всего развития проекта. Наши первые шаги поддержал один из крупнейших частных фондов. В прошлом году эта поддержка позволила нам провести первый всероссийский конкурс поэзии в регионах. Сотрудничали с парком Горького (он профинансировал нам два фильма про Москву), с Московским зоопарком, Военно-историческим обществом, Росконцертом. Таким образом, опосредованно государство нас иногда поддерживает.

— А сами вы давно увлекаетесь поэзией?

— Давно. Это от семьи, мама привила любовь к поэзии.

— Нужно ли сегодняшнее новое поколение приучать к стихам, или любовь сама приходит?

— Меньше всего мне бы хотелось, чтобы в отношении проекта звучали слова «миссия», «менторство», «назидание»… Я занимаюсь только тем, что мне нравится, своим любимым делом. Поэзию нельзя навязывать. Как говорится, насильно мил не будешь, а вот если кто-то увлечется, то это, безусловно, победа. Своих детей я увлекал в игровой форме, когда они были маленькими. 

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Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый
Фото: из личного архива Анатолия Белого

— Дети любят поэзию?

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— Не скажу, что они очень увлечены, но я им что-то предлагаю, сам читаю иногда, да и у них есть любимые авторы. Старшей Екатерине — 20 лет, Максиму — 11, Виктории — восемь. Катя учится на кинооператора. Максим — очень любознательный парень, у него сейчас пора впитывания любого материала, он много чем увлекается. Вика любит танцевать, рисовать. На кружки, секции, в театральные школы я их специально ходить не заставляю. Пусть наслаждаются детством.

— Можете назвать своего любимого поэта?

У меня есть поэты, созвучные со мной. Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Владимир Маяковский. Из современных я зачитываюсь стихами Веры Полозковой, Бориса Рыжего. Есть течение времени, разные времена года, настроения, и к каждому подходит что-то свое. Это как река. 

— Ваш новый проект не отвлекает от работы в театре и кино?

— Душевные затраты есть, но это мои любимые дела: я занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься. Зритель может увидеть меня в Московском художественном театре имени Чехова. Стараюсь те 24 часа, которые есть в сутках, распределить так, чтобы времени хватало и на театр, и на семью, и, конечно, на поэзию.

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Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый
Фото: из личного архива Анатолия Белого
Справка «Известий»

Анатолий Белый окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина в 1995 году. Проходил срочную службу в Театре Российской армии. В 1998 году поступил в Театр имени Станиславского, с 2003 года и по сей день служит в МХТ имени Чехова. Среди кино- и телеработ актера — «Белая гвардия», «Бригада», «Обнимая небо», «Братья Карамазовы» и др. Заслуженный артист России. 

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