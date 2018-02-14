Самый страстный день

Российские пограничники третий раз поймали украинца-алиментщика, который пытался сбежать к возлюбленной в Крым. Влюбленные из-за страсти нередко совершают глупости, переступая закон и попадая в криминальные сводки. Портал iz.ru в День всех влюбленных рассказывает, на какие преступления и экстремальные поступки они идут и чем это заканчивается.

Прорваться через тернии

Житель Херсонской области Украины предпринял третью попытку, чтобы сбежать к гражданской жене в Крым. На этот раз он подготовился как следует. Чтобы подделать паспорт, он обменял бутылку водки на чужое свидетельство о рождении, а потом с помощью взятки получил на родине фальшивый документ. Номер не прошел: пограничники узнали о злостном нарушителе и поймали его при очередной попытке бегства. Такие испытания, как выяснилось, мужчина терпел не только ради возлюбленной, а чтобы убежать от необходимости платить алименты.

valentin1 Фото: TASS/Xinhua/Wang Huifu

А вот у женщины из Казахстана не было корыстных мотивов. Она рванула на встречу со сломавшим ногу дальнобойщиком через узбекско-казахстанскую границу, несмотря на отсутствие паспорта. Женщина пережила целое приключение. По рассказам знакомых, нашла пару в приграничном ауле, которая якобы могла ей помочь попасть в соседнюю страну, минуя контроль. Расплатилась с ними последними богатствами — духами и мобильным телефоном. В итоге назначенный проводник привел ее к границе в камышах и скрылся в неизвестном направлении, а женщина испугалась, начала звать на помощь и призвала... пограничников, которые ее и задержали. Чем закончился роман, неизвестно.

Расстояния не страшны

Подростки могут дать фору взрослым, когда речь идет о сильных чувствах. И тем самым порой сильно портят себе будущее. 17-летнему жителю Волгоградской области из-за желания поскорее увидеть любимую девушку теперь грозит реальное лишение свободы. Чтобы добраться до нее за 80 км, юноша трижды угонял машины соседей несколько дней подряд. Только вот авто «глохли» в самый ненужный момент, и при третьей попытке молодого человека задержали.

Отчаянные подростки заставляют сильно поволноваться родителей, бросая всё ради встречи с понравившейся девушкой. 14-летний мальчик из Крыма влюбился в девочку из Краснодарского края, с которой познакомился в соцсетях. Виртуального общения было недостаточно, а потому подросток решил пойти на отчаянный поступок и тайно сбежать из дома. Родители безрезультатно искали отпрыска и в конце концов обратились в правоохранительные органы. Юношу перехватили на пути к Керченской переправе.

История 15-летней школьницы из Нижневартовска закончилась грустно — Ромео и Джульетта, живущие в разных концах страны, — так и не встретились. Девочка ради возлюбленного отправилась в Санкт-Петербург — за 3 тыс. км от дома. Она почти достигла цели: правоохранительные органы обратили внимание на одинокую школьницу, уже когда она ехала в поезде «Челябинск – Санкт-Петербург». Оказалось, что родители школьницы даже не заметили ее пропажи. Решительная школьница оказалась в приюте, а ее родителям грозит наказание.

Удержать любым способом

А порой экстремальные поступки совершаются ради того, чтобы удержать любимого. 19-летняя жительница Новосибирска «заминировала» поезд, чтобы сорвать поездку молодого человека. Из-за ее звонка в правоохранительные органы о наличии бомбы эвакуировали пассажиров двух поездов, однако взрывчатки найдено не было. Девушка, пошедшая на преступление из-за несчастной любви, во всем созналась.Теперь ей грозит до пяти лет заключения за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

valentin3 Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Житель Саранска оказался фигурантом уголовного дела по той же статье и тоже из-за стремления вернуть любимую женщину. Сначала мужчина «заминировал» дом, где она находилась, а потом сообщил в полицию о наличии химического оружия массового поражения по адресу детей сожительницы. Информация, конечно, оказалось ложной. Заключения житель Мордовии избежал, суд назначил ему 1,5 года ограничения свободы.

В Курской области мужчину желание обратить на себя внимание бывшей девушки вынудило пойти на кражу. Сначала он принялся за хулиганство, ударив автомобиль возлюбленной, в результате чего сработала сигнализация. Однако девушка ее попросту отключила, но на встречу не вышла. Тогда мужчина решил выманить возлюбленную хитростью, украв из бардачка машины документы. Но девушку такая отчаянная попытка встретиться привела не к нему домой, а в полицию, где она и написала заявление.

Одарить чужим добром

На кражу, судя по криминальным сводкам, влюбленные мужчины идут регулярно. Чаще всего чтобы порадовать любимую неизменным романтическим подарком — цветами. 18-летний юноша из Брянска хотел вооружиться букетом, чтобы помириться с девушкой. Только вот денег на цветы у него не хватило, и тогда он решился на преступление: отвлек продавщицу, схватил букет и бросился бежать. В тот день молодой человек сумел скрыться, но через несколько дней полицейским всё же удалось его схватить.

valentin4 Фото: Global Look Press/imago stock&people

В Уфе произошла та же история, только вот грабитель помимо цветов прихватил плюшевого медведя и вазу. Мужчину выдали лепестки роз, которые он оставлял по своему следу, убегая.

Цветы и плюшевые игрушки — избито и слишком просто. Так, видимо, рассуждал 32-летний москвич, попытавшийся украсть из столичного парка «Сокольники» статую. Парню приглянулась скульптура феи-бухгалтерши из Денежного сада. Чтобы заполучить ее для своей девушки, он пришел в парк зимней ночью. Уйти он не успел: у сотрудников полиции вызвал подозрение мужчина, гуляющий ночью по парку со статуей в руках. На него завели дело, а скульптуру стоимостью 3 млн рублей вернули «Сокольникам». Правда, после приключений ей понадобилась реставрация.

Остальные пусть завидуют

Романтичный поступок мужчины в Алтайском крае испугал местных жителей. Мужчина с утра пораньше решил эксцентрично поздравить любимую с днем рождения. С помощью подъемного крана до уровня пятого этажа подняли украшенную шарами грузовую «Газель», из кабины молодой человек произнес поздравительную речь и вручил подарок. На место по звонку соседей прибыли сотрудники ГИБДД, но никаких нарушений они не выявили.

valentin5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

А вот пылкому жениху из Приморского края и его друзьям выписали штрафы в 1,5 тыс. рублей за романтический перфоманс. Из-за него полностью встало движение на автостраде Владивосток–Артем. Друзья молодого человека на легковушках заняли все ряды и одновременно остановились перед грузовиком, откуда неожиданно начала вылетать пиротехника. В этот момент главный виновник торжества вышел из фургона с букетом цветов, подошел к машине, где находилась его девушка, встал на колено и предложил ей руку и сердце. Вставшие в пробку из-за представления водители не оценили выходку романтика, зато девушка сказала «да».

В поход за звездой

Не теряют пыла и те, кто уже давно связали себя узами брака. В Кемерово мужчина отправился с семьей и друзьями праздновать День железнодорожника, но веселье не оторвало его от мыслей о любимой. Решив преподнести ей неожиданный подарок, он отправился на поиски цветов. В магазинах его букеты не устроили, а потому он решился на экстремальный шаг: прыгнул в реку и поплыл на другую сторону. Только вот на середине пути у мужчины закончились силы, и он начал тонуть. На помощь благодаря бдительной супруге успели прийти спасатели, обошлось без последствий.

valentin6 Фото: Global Look Press/imagebroker/Kevin Prönnecke

Внимательность жены спасла и 79-летнего пенсионера из Красноярского края. Мужчина ушел в лес и не вернулся. В заболоченной местности без воды и теплых вещей он провел три дня. Как выяснилось, всему виной стало желание пенсионера порадовать жену в юбилей букетом первых весенних цветов.