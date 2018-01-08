Двое влюбленных планировали теракт в Великобритании

Суд признал виновными двух влюбленных, которые планировали серию терактов в Великобритании, но отказались от своих планов. Об этом пишет газета The Guardian.

36-летний Мохаммед из Дерби и 33-летняя Эль-Хассан из северо-западного Лондона познакомились через сайт знакомств. Женщина работала фармацевтом и обладала знаниями, необходимыми для создания взрывчатки, что и привлекло злоумышленника.

У пары «быстро сформировалась эмоциональная привязанность и общая идеология». К весне 2016 года они регулярно общались в WhatsApp и неоднократно встречались лондонском парке недалеко от дома Эль-Хасан. Помимо обсуждения повседневных проблем, они обменивались экстремистскими видео и фото.

В августе 2016 Мохаммед связался через Facebook с одним из командиров «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), который предложил ему подготовить теракт. Позже он получил видеоролик, в котором рассказывалось, как изготовить бомбу.

Вскоре пару задержали, а при обыске их жилища у них обнаружили несколько компонентов для взрывного устройства. Однако влюбленные отрицали, что химические вещества предназначались для бомбы.

31 декабря стало известно, что в Стамбуле арестовали 29 человек, готовивших теракт на Новый год по заданию ИГ.