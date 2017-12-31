В Стамбуле арестовали готовивших теракт по заданию ИГ 20 человек

В Стамбуле арестованы 20 человек, подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье, 31 декабря, передает сайт турецкой газеты Sabah.

По данным издания, среди задержанных — 15 иностранцев. По данным следствия, они получали инструкции от руководства ИГ в Сирии и Ираке при подготовке теракта во время новогодних празднований в Стамбуле. Всего за эту неделю в Турции по подозрениям в связях с террористами арестовали 272 человек.

Издание отмечает, что накануне Нового года службы безопасности Турции активизировали усилия по предотвращению возможных террористических атак. Кроме этого, власти отменили массовые мероприятия в Анкаре и Стамбуле.

Портал iz.ru сообщал о том, что 28 декабря возле полицейского участка в турецком городе Адана произошел взрыв.