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Мощный взрыв прогремел возле полицейского участка на юге Турции

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/He Canling
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Возле полицейского участка в турецком городе Адана произошел взрыв. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По предварительным данным, пострадавших нет. Взорвалось неустановленное устройство в районе Сейхан города Адан.

Место взрыва оцеплено. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

О том, кто осуществил взрыв вблизи полицейского участка, на данный момент не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что на турецкой военной базе, располагающейся на юго-востоке страны, прогремел взрыв. Погиб один солдат, еще двое получили ранения. По данным местных СМИ, причиной взрыва стала случайная детонация гранаты.

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