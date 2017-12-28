Мощный взрыв прогремел возле полицейского участка на юге Турции

Возле полицейского участка в турецком городе Адана произошел взрыв. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По предварительным данным, пострадавших нет. Взорвалось неустановленное устройство в районе Сейхан города Адан.

Место взрыва оцеплено. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

О том, кто осуществил взрыв вблизи полицейского участка, на данный момент не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что на турецкой военной базе, располагающейся на юго-востоке страны, прогремел взрыв. Погиб один солдат, еще двое получили ранения. По данным местных СМИ, причиной взрыва стала случайная детонация гранаты.