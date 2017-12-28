Полиция в Турции задержала почти 40 человек по подозрению в связях с ИГ

Турецкая полиция задержала 38 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Спецоперация была проведена в провинции Бурса на северо-западе страны. У задержанных были обнаружены документы, а также «информационная продукция, подтверждающая их причастность к ИГ».

Отмечается, что среди подозреваемых есть граждане Сирии.

По предварительным данным, задержанные могли планировать теракты на территории Турции во время празднования Нового года.

26 декабря сообщалось, что турецкие правоохранители задержали 12 боевиков ИГ, которые планировали совершить теракты на территории республики во время празднования Нового года.