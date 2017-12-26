Готовивших теракты на Новый год боевиков задержали в Турции

Турецкие правоохранители задержали 12 боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты на территории республики во время празднования Нового года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

По данным издания, экстремисты были арестованы в городе Адана на юге страны во время спецоперации. Двое из них являются гражданами Сирии.

25 декабря сообщалось, что силы безопасности Турции задержали в Стамбуле по меньшей мере 22 человек, которых подозревают в причастности к ИГ.

Спецоперация проводилась по семи разным адресам в двух районах Стамбула.