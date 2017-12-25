Более 20 иностранцев задержали в Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле по меньшей мере 22 человек, которых подозревают в причастности к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет».

По ее данным, спецоперация проводилась по семи разным адресам в двух районах Стамбула.

Издание отмечает, что все задержанные являются гражданами других стран. У них были обнаружены пропагандистская литература и документы о деятельности ИГ.

В начале декабря сообщалось, что в Стамбуле в ходе контртеррористической операции были задержаны как минимум 26 человек. Им инкриминируют связи с ИГ.