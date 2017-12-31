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Отвергнутый канадец 50 лет хранит подарок бывшей возлюбленной

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Фото: Global Look Prees/Frank May
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Канадец Адриан Пирс почти 50 лет не открывает прощальный подарок своей бывшей возлюбленной, которая бросила его когда-то на Рождество. При этом мужчина хранит его и достает каждые зимние праздники.

Трагедия в личной жизни Пирса произошла, когда ему было 17 лет. Они учились в одной школе, встречались несколько лет, но в итоге девушка предпочла ему «плохого парня» на мотоцикле. При расставании она вручила ему прощальный подарок, но Пирс твердо решил, что никогда его не откроет.

Спустя семь лет возлюбленные вновь встретились и у них завязался роман, который также закончился расставанием.

Со временем Пирс женился, но продолжал класть подарок под елку каждое Рождество.  

Недавно он написал пост в соцсети Facebook в надежде найти свою бывшую возлюбленную и, возможно, открыть подарок вместе с ней. 

«Хотя я пообещал себе никогда не открывать подарок, я подумываю над тем, чтобы открыть его на 50-ю годовщину. Вишенкой на торте было бы найти эту женщину и пригласить ее на это событие!» – цитирует мужчину телеканал РЕН ТВ.

В ноябре 2017 года ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений. Среди мужчин этот показатель куда ниже.

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