Петербург признан самым романтичным городом для поездок на 14 февраля

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов для поездок на День влюбленных. Список предпочтений российских туристов был составлен аналитиками сервиса tvil.ru. Они оценивали данные брони гостиниц и апартаментов с 13 по 15 февраля.

На втором месте расположился Сочи, а на третьем — Ялта. Четвертое и пятое заняли Казань и Екатеринбург. В топ-10 вошли Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Калининград и Великий Новгород.

Как отмечает телеканал «78», сутки проживания и питания вдвоем в Северной столице обойдутся менее чем в 4 тыс. рублей. Дешевле всего будет отметить 14 февраля в Великом Новгороде — 2,5 тыс. рублей. А дороже всего — в Москве, где за сутки проживания и питания в День всех влюбленных придется выложить 4,5 тыс. рублей.

Санкт-Петербург ранее попал в топ-3 самых популярных у российских туристов городов в 2017 году. По данным агентства «ТурСтат», Северную столицу обогнала лишь Москва. Сочинская Красная Поляна расположилась на третьем месте.