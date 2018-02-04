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Россия улучшила позиции в мировом рейтинге верховенства права

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия поднялась на три позиции в мировом рейтинге верховенства права. Теперь наша страна занимает 89-ю позицию из 113 стран.

Хуже, чем в России, дела обстоят в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте. Замыкает рейтинг Венесуэла.

Первые три позиции рейтинга занимают соответственно Дания, Норвегия и Финляндия. США находятся на 19-й строке.

Все республики бывшего СССР обгоняют по показателям своего бывшего «старшего брата». Позади остается только Узбекистан (92-е место), сообщает РБК. 

Рейтинг составляется раз в два года международной независимой организацией World Justice Project.
При этом учитывается восемь ключевых показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.

Как писал iz.ru, Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира.

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