Россия улучшила позиции в мировом рейтинге верховенства права

Россия поднялась на три позиции в мировом рейтинге верховенства права. Теперь наша страна занимает 89-ю позицию из 113 стран.

Хуже, чем в России, дела обстоят в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте. Замыкает рейтинг Венесуэла.

Первые три позиции рейтинга занимают соответственно Дания, Норвегия и Финляндия. США находятся на 19-й строке.

Все республики бывшего СССР обгоняют по показателям своего бывшего «старшего брата». Позади остается только Узбекистан (92-е место), сообщает РБК.

Рейтинг составляется раз в два года международной независимой организацией World Justice Project.

При этом учитывается восемь ключевых показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.



Как писал iz.ru, Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира.