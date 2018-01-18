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Уровень доверия к США в мире достиг рекордного минимума

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Уровень доверия к политике США среди жителей других стран снизился до 30%, что является самым минимальным показателем за всю историю исследований, сообщает компания Gallup.

Предыдущим минимумом является показатель в 34%, он был достигнут в 2008 году администрацией Джорджа Буша – младшего. Уровень доверия к администрации Барака Обамы в 2016 году составлял 48%, сообщает «Интерфакс».

Параллельно с этим Gallup фиксирует рост доли недовольных действиями США. В 2017 году этот показатель вырос с 28% до 43%.

Сильнее всего рейтинг США упал в Португалии, Бельгии, Норвегии и Канаде. В то же время Белоруссия, Либерия, Израиль и Македония стали доверять Вашингтону больше.

Изменение рейтинга США в мире привело к тому, что рейтинг Германии и Китая оказался выше — 31% и 41%.

Самым низким уровень одобрения США остается в России. Политику США одобряют всего 8% россиян.

20 декабря портал iz.ru сообщил, что рейтинг популярности Трампа в США упал до рекордного минимума. Деятельность президента одобряют всего 35% американцев. Это стало худшим результатом за всю историю по сравнению с лидерами США.

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