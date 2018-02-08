Составлен рейтинг самых популярных у туристов городов РФ

Москва, Санкт-Петербург и Сочи входят в тройку самых популярных туристических городов России в 2017 году. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат.

Абсолютном лидером стала Москва. В прошлом году столицу посетили 21,6 млн человек, из которых 5 млн — иностранцы.

В три раза меньше туристов (7,5 млн) решили приехать в Петербург (из них 4 млн из зарубежа), немногим меньше (6 млн) посмотрели Сочи.

В топ-10 по посещаемости также вошли Владивосток (3 млн), Казань (2,7 млн), Нижний Новгород (1,9 млн), Сергиев Посад (1,9 млн) и Суздаль (1,7 млн).

Как отмечает агенство, число россиян, путешествующих по территории нашей страны выросло по итогам года на 3% — до 56,5 млн человек.

Ранее портал iz.ru составил список стран, которые облегчили визовый режим для россиян. Среди них Япония, ЮАР и ОАЭ.