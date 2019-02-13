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Назван самый популярный подарок на День святого Валентина

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Российский сервис бесплатных объявлений «Юла» определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз. За последние полгода количество объявлений об их продаже возросло в 36 раз. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» среду, 13 февраля.

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«Если в августе на «Юле» было всего несколько сотен предложений, то сейчас их десятки тысяч. Более того, каждый третий товар на «Юле» с пометкой «к 14 февраля» пришелся именно на этих мишек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя стоимость такого подарка составляет 1860 рублей. Чаще всего мишек покупают в розовом цвете, на втором месте по популярности — красные медведи, на третьем — синие. Каждый десятый продавец мишек из роз предоставляет скидку на свой товар, чтобы привлечь покупателей.

По данным сервиса, самая большая доля объявлений с пометкой «к 14 февраля» пришлась на Ярославль, Ростов-на-Дону, Казань, Томск, Краснодар и Новосибирск. 

7 февраля сообщалось, что картографический сервис Maps.me в преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, разработал для влюбленных пар специальные романтические маршруты по пяти городам Европы. Воспользоваться ими смогут те, кто находится в Париже, Лондоне, Мюнхене, Москве или Санкт-Петербурге.

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