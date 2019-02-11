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Большинство японок не будут тратиться на подарок в честь 14 февраля

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Японии женщины стали отказываться от традиции дарить мужчинам-коллегам шоколад в День святого Валентина 14 февраля из-за больших расходов. Об этом сообщает The Guardian.

В Японии подобная практика с презентами называется giri choco или «обязательный шоколад». По задумке, ответным шагом мужчин является Белый день 14 марта — событие, которое придумали маркетологи для роста продаж сладостей. Однако отмечается, что многим приходится тратить на такие подарки около 1 тыс. иен (примерно 600 рублей) только для того, чтобы избежать упреков и оскорблений.

Опрос показал, что 60% японок в этом году купят шоколад 14 февраля для себя, и только 35% — для своих вторых половин.

4 февраля сообщалось, что Московский зоопарк подготовил для животных сюрпризы на День всех влюбленных. Слонов угостят печеньями в виде сердец-валентинок, другие обитатели зоосада также получат лакомства по случаю праздника.

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