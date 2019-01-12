Борис Джонсон решил жениться на девушке значительно моложе его

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил о своей влюбленности в 30-летнюю Кэрри Симондс, которая является советником финансовой фирмы Bloomberg. Об этом сообщают друзья Джонсона, пишет The Sun.

Отмечается, что 54-летний отец четверых детей готов обручиться со своей новой возлюбленной, так как находится «полностью в ее плену».

«Приятно видеть. Он бегает вокруг нее как щенок. И он очень заботливый, но отчаянный», — сказал его друг.

Уточняется, что Симондс еще не видела детей Джонсона. Его старшая дочь Лара всего на пять лет моложе избранницы отца. Тем не менее Симондс уже переехала к британскому политику.

Джонсон официально объявил о разводе со своей женой Мариной Уилер после 25 лет брака в сентябре прошлого года. Отмечается, что причиной расставания стали измены Джонсона.