Борис Джонсон сравнил свое похудение с Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон похвалился, что сбросил за две недели более 5 кг благодаря советам французского врача. Об этом пишет газета The Mirror.

Политик отказался от алкоголя и даже от сыра, пообещав себе прийти в форму до Рождества. По словам Джонсона, он завтракает как «грузинский отшельник» — кашей с щедрой посыпкой из орехов, а на вечеринках пьет только газированную воду. Всего в его планах сбросить 7,5 кг. Министр отмечает, что благодаря диете он стал более энергичен.

Экс-глава МИДа также сравнил потерю веса с мечтами Британии о легком Brexit. Он уверен, что его страна также должна внести определенные изменения, если хочет покинуть Евросоюз.

«Мы знаем, что нам нужно подготовиться — стать более легкими на подъем и более проворными, если мы хотим воспользоваться всеми свободами, которые мы получим: свобода инноваций, свобода регулирования в интересах британских фирм, свобода открывать новые рынки по всему миру для британских товаров и услуг», — сказал он.

Вместе с тем политик выразил надежду, что в ближайшие несколько недель британский правящий класс наконец наконец проявит силу воли и сделает все необходимое, чтобы отказаться от сделки с ЕС по Brexit и претворит в жизнь изменения, которые приведут страну к более гибкому и динамичному будущему.

Как подчеркивает Джонсон, «если я смогу это сделать (похудеть — Ред.), то сможем и все мы».

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.

В начале июля Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел. Он подверг резкой критике план британского премьер-министра Терезы Мэй, который предполагает создание зоны свободной торговли между Лондоном и ЕС после завершения Brexit.