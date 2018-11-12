Джонсон предрек капитуляцию Мэй в переговорах по Brexit

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй находится на грани капитуляции в переговорах с Евросоюзом по Brexit. Такую точку зрения высказал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон в авторской статье газете The Telegraph.

«Я действительно не могу в это поверить, но это правительство, похоже, находится на грани полной капитуляции. С каждым днем мы, кажется, становимся всё трусливее», — приводит слова Джонсона телеканал RT.

11 ноября текущего года британские СМИ сообщили, что Евросоюз отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС. Она предлагала создать независимый механизм, чтобы решить таможенные споры, и пыталась избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.