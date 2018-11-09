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Глава Минтранса Великобритании подал в отставку из-за Brexit

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls/File Photo
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Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон (брат экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. — «Известия») 9 ноября ушел в отставку. Об этом экс-чиновник сообщил в своем блоге.

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«Реальность Brexit стала настолько далекой от того, что когда-то нам обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово», — написал Джонсон. Он добавил, что, как и брат, ушедший в отставку летом этого года, является сторонником Brexit, но недоволен предложениями правительства.

Джо Джонсон отметил, что формат предлагаемой сегодня сделки с Брюсселем «существенно хуже, чем нахождение в составе ЕС».

В ноябре Sky News сообщил, что более 50 действующих и бывших глав компаний Великобритании призвали власти к проведению общенационального голосования по итогам соглашения о выходе страны из Евросоюза.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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