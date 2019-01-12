Британские ученые предложили лечить открытые раны с помощью личинок мух

Личинки мясных мух предложили использовать для лечения ран в полевых условиях в местах ведения боевых действий британские ученые. Об этом рассказал портал Live Sciencе.

Рецепт не нов: до изобретения пенициллина и антибиотиков так лечили гнойные раны.

Личинки способны очищать раны от омертвевшей человеческой плоти, не трогая живое мясо, а их слюна имеет антибактериальные свойства.

Согласно проекту, личинок будут разводить при полевых госпиталях и помещать прямо в раны или в специальные мешочки, которые будут накладывать на раны или ожоги.

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