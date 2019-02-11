Родитель, будь бдителен: в России могут появиться профессиональные семьи

В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания тяжелобольных ребят и сложных подростков, для которых нет кандидатов-усыновителей, а также временного размещения малышей вместо казенных учреждений. Профессиональные родители будут воспитывать детей по временному договору, но при этом не смогут выбрать ребенка. Возможность появления института профессиональных приемных семей сейчас обсуждают в Минпросвещения, рассказали «Известиям» в ведомстве. За рубежом уже есть положительный опыт такой практики.

семьи Профессиональные родители будут воспитывать детей по временному договору, но при этом не смогут выбрать ребенка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее инициатива о развитии профессиональных приемных семей прозвучала на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, по итогам которого вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минпросвещения обеспечить развитие всех форм устройства детей в семью. Сейчас в российских учреждениях для сирот находится 73 тыс. детей. Инициатива развития института временных профессиональных приемных семей заслуживает внимания как один из возможных механизмов создания атмосферы семьи, пояснили в министерстве.

Без выходных и отпусков

Профессиональный приемный родитель — это человек, который воспитывает определенного ему ребенка, получает зарплату и при необходимости подключает к работе соцработников, педагогов, психологов и медиков, пояснила «Известиям» член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская. По ее словам, в профессиональные семьи можно было бы направлять детей, которых временно изъяли из семьи (а родственника, готового взять ребенка, пока не нашлось), или тех ребят, которых не удается отдать на усыновление (как правило, это подростки и тяжелобольные дети).

семьи Появление приемных семей потребует и корректировки Трудового кодекса: сейчас он не предусматривает такого режима работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Почти половина детей в учреждениях для сирот только что изъятые из семьи. На этот момент нет понимания, вернутся ли они домой (например, когда родитель пройдет курс лечения от зависимости), возьмут ли его жить к себе родственники. А помещение в казенное учреждение может травмировать ребенка, — считает Елена Альшанская.

В случае с подростками или ребятами с тяжелыми нарушениями развития необходима серьезная педагогическая подготовка и обычные приемные родители могут не справиться с воспитанием, пояснила эксперт.

семьи Профессиональный приемный родитель — это человек, который воспитывает определенного ему ребенка, получает зарплату и при необходимости подключает к работе соцработников, педагогов, психологов и медиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

По мнению Елены Альшанской, профессионально растить сирот может как один человек, так и пара. При этом труд должен хорошо оплачиваться, поскольку работа не предполагает отпусков или выходных дней. Появление приемных семей потребует и корректировки Трудового кодекса: сейчас он не предусматривает такого режима работы.

Профессия — родитель

В некоторых регионах России местное законодательство предусматривает такую форму опеки, как патронатная семья. В этом случае приемные родители получают средства на содержание выбранного ими ребенка по специальному договору с детским домом или властями, которые могут вмешиваться в процесс воспитания. Это максимально близкая к профессиональной семье форма опеки.

семьи Открытие первого в России городка для многодетных приемных семей «Моя большая семья» Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В европейских же странах уже работают профессиональные приемные родители. Например, в Чехии их выбирают на конкурсной основе — на одного ребенка могут претендовать три-четыре пары, рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Специальная служба, прежде чем заключить годовой контракт с родителями (с возможной пролонгацией), проверяет их на соответствие критериям. Так, семья должна быть полной (при этом один из родителей обязательно должен работать, один — иметь педагогическое образование), за последние пять лет не иметь проблем с законом и жалоб на них в полицию, не иметь долгов, о людях должны хорошо отзываться соседи, жилье должно соответствовать санитарным нормам, рассказал Сергей Комков. В большинстве случаев договоры ежегодно продлеваются, а дети растут счастливыми, заверил специалист.

Зарплата профессионального родителя в Чехии составляет 20–25 тыс. крон в месяц (примерно 58–73 тыс. рублей), рассказал Сергей Комков. Для сравнения, высококвалифицированный специалист получает 35–40 тыс. крон (102–116 тыс. рублей). Соответственно, если применить ту же пропорцию к России, где зарплата специалиста высшего уровня квалификации составляет 75 тыс. рублей (по данным Росстата по итогам 2017 года, данные за прошлый год еще не подсчитаны), профессиональный родитель должен получать около 45 тыс. рублей в месяц.

семьи Многодетная мама в парке «Зарядье» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В США работает программа платного воспитания детей в приемных семьях или семейных детских домах Foster care. Однако ряд исследований показал, что ребята в рамках программы не всегда росли счастливо. Например, сексуальное насилие в отношении воспитанников программы Foster care случается в четыре раза чаще, чем в обычных семьях, указано в работе Университета Джона Хопкинса (а в детских домах — в 28 раз чаще).

Несмотря на то что приемная семья будет получать деньги за воспитание ребенка, в ней у малыша гораздо больше шансов получить эмоциональное тепло и адаптироваться к будущей взрослой жизни, чем в казенном учреждении, полагает главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова. При этом, скорее всего, травма от смены семей всё же останется, полагает специалист.